Calma e sangue freddo. Sperare che il prezzo del cartellino possa scendere, pur con la consapevolezza che potrebbero inserirsi altre squadre sull’obiettivo prefissato. Vale per Cristian Romero, come per gli altri profili seguiti dai nerazzurri. Secondo quanto appurato da FcInterNews resta questa la strategia dei campioni d’Italia per puntare ad acquistare i calciatori attenzionati nella finestra estiva. Se adesso infatti il prezzo del cartellino di Romero è di 50 milioni di euro – con Atletico Madrid e Barcellona che comunque seguono l’argentino -, è plausibile pensare che col trascorrere delle settimane questo possa abbassarsi, magari anche grazie eventualmente alla sponda dello stesso giocatore, che sicuramente gradirebbe il trasferimento a Milano.

Certo, non si può escludere a priori che prima arrivi una proposta da un’altra società, pronta magari a esaudire i desiderata degli Spurs, che conseguentemente farebbe sfumare l’affare per i campioni d’Italia. Ma da Viale della Liberazione, comunque sia, intendono pagare sempre il calciatore X la giusta cifra, il che significa non strapagare, o quantomeno pagare a prezzo maggiorato, il cartellino dei futuri tesserati nerazzurri.

Romero piace agli scout nerazzurri, anche Cristian Chivu è propenso per il suo arrivo e qualora indicasse nel sudamericano il rinforzo giusto per la squadra – con conseguente esborso di una quarantina di milioni – potrà anche essere accontentato dai suoi dirigenti. Ma solo, come sempre, a quello che è ritenuto il giusto prezzo.