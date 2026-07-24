Alessandro Milani, laterale sinistro appena acquisito ufficialmente dall’Inter dalla Lazio a titolo definitivo per la formazione Under 23 (lo scorso anno ha giocato in prestito all'Avellino, in serie B), secondo quanto appurato da FcInterNews inizierà oggi ufficialmente l’avventura in nerazzurro. Il calciatore è infatti atteso quest’oggi a Livigno, sede del ritiro, dove comincerà ad allenarsi agli ordini di Stefano Vecchi.

Simone Togna

Sezione: Esclusive / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 13:20
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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