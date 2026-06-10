È un Gianni Rava visibilmente infastidito quello che pochi minuti fa ha abbandonato la sede dell'Inter di Viale della Liberazione. L'agente di Ivan Provedel, che poco prima delle 16 era arrivato nel quartier generale nerazzurro, ha lasciato il quartier generale interista senza rispondere alle domande dei giornlisti presenti. "Com'è andata? Possiamo fare due domande?" la richiesta di un collega al procuratore, che al quesito ha replicato con un secco "No".

Il portiere della Lazio è uno dei profili presi in considerazione dall'Inter per coprire il buco in rosa lasciato da Yann Sommer, destinato all'addio il 30 giugno alla scadenza del contratto, e fare da vice a Josep Martinez, destinato ad un posto da titolare.