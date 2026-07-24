Tournée a Hong Kong e Perth in bilico per Kristjan Asllani e Yanis Massolin: i due centrocampisti dell'Inter sono alle prese con dei risentimenti muscolari che comporteranno una rivalutazione nei prossimi giorni. La loro presenza per i prossimi test contro Manchester City, Inter e Juventus è comunque a forte rischio. 

Simone Togna

Sezione: Esclusive / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 18:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.