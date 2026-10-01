Da lunedì 5 ottobre sarà rilasciato "Solo noi. Una stagione da Double", il docu-film dedicato alla scorsa stagione dell'Inter conclusa con lo Scudetto e la Coppa Italia, visibile su Sky Primafila (in pay-per-view), DAZN e OneFootball. Prodotto da Media House, già oggi è possibile farsi un'idea di ciò che sarà attraverso il trailer disponibile già oggi, con pillole riassunte in poco più di 2 minuti e con la voce fuori campo di Stefano Accorsi, che accompagnerà l'intero film. A seguire l'anticipazione.

Il trailer di "Solo Noi. Una stagione da Double"
Sezione: Web Tv / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 17:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.