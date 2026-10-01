Nicolò Barella è candidato a riprendersi un posto da titolare in nazionale dopo l'assenza in Turchia nel 4-1 rifilato ad Arda Guler e compagni. "Escluso in Turchia, possibile titolare con la Francia - si legge oggi sul Corriere dello Sport -. Mancini ieri lo ha provato in alternanza con Frattesi, Tonali e Fagioli. Quattro per tre posti. Le riflessioni del ct sono aperte. L’interista è il più fresco e dovrebbe riprendere il suo posto. Fagioli ha aggiunto palleggio, Frattesi è in condizioni scintillanti. Barella deve soffiare il posto a uno dei due".

Poi "tre nomi in corsa per le due fasce: Cambiaghi, Sebastiano Esposito e Vergara. Kean, Pio Esposito e Scamacca hanno cominciato i movimenti tattici di squadra nel ruolo di centravanti. Durante l’allenamento, c’è stato un momento in cui Kean (da ala destra) ha affiancato Scamacca. Un posto per Moise è garantito. Sulla linea difensiva tornerà Calafiori. Kayode dovrebbe essere preferito a Di Lorenzo. Scalvini, più di Mancini, può strappare la conferma accanto a Bastoni".