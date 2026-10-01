Claudio Marchisio è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport durante questa sosta della stagione dei club dedicata alle nazionali. Nella chiacchierata c'è un lungo passaggio sulla Juventus, ma anche un riferimento all'Inter e uno su Alessandro Romano, già al centro del mercato che verrà.

È più forte la nuova Juventus?

"Deve dimostrare di esserlo, a tutti i costi. La concorrenza non manca: Roma, Como, Milan, Napoli... L'Inter è ancora davanti a tutte".

Quanto perde la Juventus senza Yildiz?

"Molto. È una Juve al 70-75%. Kenan è speciale. Alajbegovic è un bel talento, però è diverso".

Che idea si è fatto di Romano, passato da nuovo Matic alle critiche post Italia-Belgio?

"Va difeso. Il discorso è un altro: io sono sempre stato abituato a una maglia della Nazionale che si conquista dopo almeno una/due stagioni da titolare in Serie A, 4-5 partite mi sembrano poche. Detto questo, sarebbe bello che i nostri club avessero lo stesso coraggio della Nazionale".