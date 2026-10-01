Nella serata in cui ha raggiunto Sergio Aguero sul podio nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della nazionale argentina, Lautaro Martinez ha concluso la sua partita contro la Bolivia allo stadio Kempes di Cordoba uscendo tra gli applausi al minuto 74 (sostituito da José Lopez) con un vistoso turbante sulla testa.

Conseguenza di uno scontro di gioco a terra in cui l'attaccante ha rimediato una tacchettata involontaria sulla nuca che gli ha provocato una ferita. Nulla di grave, lo staff medico albiceleste è intervenuto come da prassi e ha fermato la piccola emorragia in corso. Quando si dice dare tutto per la propria squadra, Lautaro ci mette anche il suo sangue...