La Serie A 2025-2026 è stata una stagione da record per gli assist: ben 18 messi a referto dal miglior assistman dello scorso torneo, Federico Dimarco, numero più alto mai registrato in un singolo campionato. Ma con quattro passaggi vincenti nelle prime cinque giornate, c'è qualcuno che punta ad alzare ancora l'asticella quest'anno: si tratta di Paulo Dybala, protagonista del grande avvio di stagione della Roma di Gian Piero Gasperini. Una sfida che stuzzica anche i bookmaker. L'Over 18,5 assist per l'argentino, a fine campionato, paga infatti 50,00 su Sisal.

Il guanto di sfida è lanciato anche nella lavagna per il miglior assistman 2027, che vede l'interista (ancora fermo a 1) e il romanista appaiati in “pole” a 4,00 su Planetwin365. Completa il podio dei favoriti, a 15,00, Martin Baturina, punto fermo del Como di Cesc Fabregas. Sempre a 15 c'è Marcus Thuram, con un bottino di due assist a referto. Si sale invece a 18,00 per trovare l'austriaco Romano Schmid, perno del Frosinone rivelazione di inizio stagione. Per lui sono tre finora i passaggi vincenti realizzati.