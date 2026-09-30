Tirare è l'aspetto più importante nel mondo del calcio: è la prerogativa del gol. Se analizziamo i numeri dei tiri all'interno della singola partita, e dunque nei 90 minuti, Lautaro è davanti a tutti con 6,1 di media, davanti a Jesús Rodríguez e Castro. Lo evidenzia Fantacalcio.it, spiegando che per tiri nello specchio nei 90' emerge Romero del Parma (3,8), davanti a Berardi (3,0) e Kean (2,8).

Malen è il giocatore che ha centrato più volte la porta avversaria, con 10 tiri nello specchio.