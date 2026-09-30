Tirare è l'aspetto più importante nel mondo del calcio: è la prerogativa del gol. Se analizziamo i numeri dei tiri all'interno della singola partita, e dunque nei 90 minuti, Lautaro è davanti a tutti con 6,1 di media, davanti a Jesús Rodríguez e Castro. Lo evidenzia Fantacalcio.it, spiegando che per tiri nello specchio nei 90' emerge Romero del Parma (3,8), davanti a Berardi (3,0) e Kean (2,8).
Malen è il giocatore che ha centrato più volte la porta avversaria, con 10 tiri nello specchio.
Sezione: Stats / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 23:05
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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