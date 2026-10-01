Le parole di Joan Laporta riguardo al mancato trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona chiudono in qualche modo il cerchio rispetto a quanto avvenuto in estate con l'Inter. "Tutti, peraltro, hanno dato la stessa versione dei fatti - si legge sul Corriere dello Sport - Ovvero che, dopo un sondaggio, tutto si è immediatamente fermato. Nel senso che non è nemmeno iniziata una trattativa. L’Inter ha subito detto che il Toro era incedibile. E anche Lautaro, dopo che il suo agente, Camaño, aveva “raccolto” l’interessamento del Barça, sottoponendolo poi al suo assistito, ha tenuto chiusa la porta".

Nel ricordare che Lautaro fu vicino al Barcellona anche nel 2020, quando l'attaccante era probabilmente più disposto al trasferimento ma "tutto fu stoppato dal Covid e dalle difficoltà economico-finanziarie del Barcellona", il quotidiano sottolinea che a Milano l'argentino ha vinto "più trofei rispetto a quelli che avrebbe conquistato in Spagna: gli stessi 3 campionati, le stese 3 Supercoppe, ma una Coppa nazionale in più, 3 contro 2" e che in Europa ha giocato due finali di Champions League a cui nello stesso periodo i blaugrana non sono mai arrivati".

Resta ferma la volontà di guidare l'Inter verso nuovi titoli. "Con il grande sogno di riuscire ad alzare la Champions. È l’ultimo trofeo che gli manca. E ci sono due grandi delusioni da cancellare...".