"Stamattina è partita la convocazione per la Giunta che si terrà il 6 ottobre, alle ore 13, per favorire il presidente Malagò che aveva tempi ristretti. E seguirà il Consiglio Nazionale". Lo ha annunciato Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, a margine della presentazione della nuova stagione della pallanuoto maschile e femminile. Sul tavolo delle riunioni finirà il tema dell'eventuale commissariamento della Figc per il caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò prima della sua candidatura a presidente della Federcalcio.

"Ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo i quattro pareri dei nostri giuristi ai presidenti delle federazioni", ha concluso Buonfiglio.