Saranno almeno due gli interisti in campo allo 'Stade de France' per Francia-Italia, la gara di Nations League in programma domani sera. Questo, secondo Sky Sport, è quanto emerso dall'allenamento di rifinitura svolto stamattina dagli azzurri, a Coverciano: partiranno dal via quasi certamente Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, mentre Francesco Pio Esposito si gioca un posto con Moise Kean per occupare la posizione di centravanti. Nell'undici scelto da Roberto Mancini dovrebbero tornare Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. In avanti, non è esclusa la conferma di Sebastiano Esposito, anche se resta valida l'opzione Danie Maldini.