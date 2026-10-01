Saranno almeno due gli interisti in campo allo 'Stade de France' per Francia-Italia, la gara di Nations League in programma domani sera. Questo, secondo Sky Sport, è quanto emerso dall'allenamento di rifinitura svolto stamattina dagli azzurri, a Coverciano: partiranno dal via quasi certamente Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, mentre Francesco Pio Esposito si gioca un posto con Moise Kean per occupare la posizione di centravanti. Nell'undici scelto da Roberto Mancini dovrebbero tornare Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. In avanti, non è esclusa la conferma di Sebastiano Esposito, anche se resta valida l'opzione Danie Maldini. 

Sezione: Focus / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 13:19
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.