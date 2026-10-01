Il Leeds United ha scovato uno dei migliori acquisti dell'estate con Tarik Muharemovic, ma l'Inter è già tornata sulle tracce del talentuoso difensore dopo avervi rinunciato solo pochi mesi fa – e non è l'unica grande squadra europea interessata, come rivela TeamTalk. I campioni d'Italia hanno provato a ingaggiare il ventitreenne durante l'estate e avevano persino raggiunto un accordo sui termini personali con il nazionale bosniaco, ma la trattativa è saltata a causa di divergenze con il Sassuolo. Ciò ha permesso al Leeds di intervenire e assicurarsi Muharemovic con un accordo da 40 milioni di euro (34 milioni di sterline), e il suo straordinario inizio di stagione a Elland Road non ha fatto altro che confermare perché l'Inter fosse così desiderosa di portarlo in Serie A. Sempre presente nella difesa di Daniel Farke, Muharemovic ha impressionato per la sua tenacia nei contrasti, la velocità, l'abilità nel gioco aereo e la calma nel possesso palla. Raro difensore centrale mancino, ha anche segnato un gol e fornito un assist, posizionandosi al terzo posto tra i difensori con il punteggio più alto in questa stagione di FPL. La sua ascesa è stata rapida. Il Sassuolo ha ingaggiato il bosniaco di origini slovene dalla Juventus dopo che questi aveva contribuito alla promozione in Serie B nel 2025, e successivamente si è distinto in Serie A.

Eredità

Come già rivelato da TeamTalk, è possibile che il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni lasci il club nel 2027 e Muharemovic rimane in cima alla lista dei desideri nell'ambito dei piani difensivi a lungo termine. L'Inter ha continuato a monitorare il difensore del Leeds in questa stagione e rimane, come è stato appurato, "molto attenta alle sue prestazioni". Il Leeds è perfettamente consapevole dell'interesse del club di Serie A, ma non si lascia influenzare. Il giocatore ha un contratto quinquennale e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire, nemmeno per un lauto e rapido profitto. Il club si gode invece il successo della sua operazione di mercato, avendo ingaggiato un giocatore che si sta già rivelando un vero affare.

Concorrenza blaugrana

A tal fine, secondo alcune fonti, anche il Barcellona è tra i grandi club europei che continuano a monitorare Muharemovic, avendo già tenuto d'occhio il difensore durante l'estate e verificandone i progressi anche in questa stagione. L'interesse del Barcellona rappresenta un collegamento intrigante, considerando la storia del club con il Leeds sul mercato dei trasferimenti. Il Barça ha acquistato Raphinha da Elland Road nel 2022, e il brasiliano è diventato un giocatore di fondamentale importanza per i giganti catalani e uno dei migliori giocatori del calcio mondiale. Muharemovic sta ora attirando attenzioni simili da parte dell'élite europea, sebbene il Leeds non abbia alcuna intenzione di cedere a breve la sua ultima stella della difesa. Per ora, il club si gode l'impatto di un acquisto che ha fatto subito colpo durante l'inizio di stagione senza sconfitte in Premier League, mentre Inter e Barcellona continuano a monitorare attentamente la situazione.