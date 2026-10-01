Non sarà dei piu morbidi l'esordio sulla panchina del Parma per Alberto Gilardino, atteso a San Siro dall'Inter il prossimo 10 ottobre. A nove giorni da quell'appuntamento, il neo tecnico dei ducali parla così dell'incrocio di San Siro: "Dobbiamo lavorare, ci prepareremo. Da lunedì avremo tutta la settimana. Credo che il Parma debba essere ambizioso ma non presuntuoso. Dobbiamo avere grande umiltà, ma anche ambizione", ha spiegato Gila, dopo aver confessato di essere molto emozionato per il ritorno nella città in cui si affermò come giocatore.

"Torno in altre vesti, oggi mi sento di dire che devo essere un grande maestro d'orchestra - ha aggiunto Gilardino -. Oggi, al quarto allenamento, ho visto la squadra giocare e conosco le caratteristiche dei giocatori. Ho trovato una squadra che mi ha dato massima disponibilità, in più ho visto grande intraprendenza. Credo che come inizio sia fondamentale. Servirà mettere mattone dopo mattone per migliorare insieme, credo che sarà il nostro mantra. Dovremo essere bravi a dare continuità. Se saremo bravi a migliorarci sempre, arriveranno prestazioni e risultati".

In seguito, Gilardino si è soffermato a parlare con Sky Sport concentrandosi ancora sulla sfida contro l'Inter: "E' fortissima, sia in Italia che in Europa, è una squadra che conosciamo tutti. Noi dobbiamo avere un forte DNA, una forte identità e una spiccata ambizione individuale. Se avremo queste caratteristiche, che non devono scaturire in presunzione, queste ci porteranno a fare ottime prestazioni e, quindi, a ottenere risultati positivi".