Il rinnovo di Federico Dimarco è una delle priorità di Dario Baccin. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport in un articolo tra le pagine nerazzurre in cui si parla anche della trattativa per il prolungamento del contratto di Carlos Augusto.
"Per sintetizzarla con una sola parola, la situazione Dimarco (che guadagna 4 milioni netti a stagione) si può dire che sia una priorità. C'è anche quell'opzione unilaterale - esercitabile dal club - che prolunga l'attuale scadenza (alla fine di questa stagione) di un'ulteriore annata. Non è sinonimo di legame a vita, ovviamente, però in qualche modo rappresenta una certezza che sposta l'orizzonte, seppur di poco, e rende le tempistiche meno tiranne. Le parti si vedranno, è sicuro, senza fretta e quando si troveranno faccia a faccia stavolta sarà per giurarsi amore eterno. Perché quella firma diventerà legame a vita".
Quanto a Carlos Augusto, il rinnovo "sarebbe come un sigillo per certificare il suo peso specifico, pur non essendo un titolare. Quando viene chiamato in causa è difficile trovarlo impreparato. L'alba di questa stagione lo ha ribadito". Anche in questo caso ci si aspetta presto un incontro con l'entourage.
Autore: Antonio Di Chiara
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