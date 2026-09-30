Lo scorso 12 agosto, Tomas Zanetti, figlio di Pupi, si è legato all'Inter firmando un contratto fino al 2028, con in testa il sogno di seguire le orme del padre. Che oggi, intervenendo all'Olé Summit 2026, ha parlato così di quel giorno speciale: "E' stata un'emozione unica vedere mio figlio iniziare a realizzare il suo sogno. Sono il padre di tre figli e ognuno di loro sta seguendo la propria strada e i propri sogni. Onestamente, vedere quella felicità in quel momento e condividerla con lui, è stato qualcosa di unico per un padre. Gli auguro davvero il meglio. Lui sa che gli staremo sempre vicino, sa che non sarà facile perché il cammino è pieno di difficoltà. Io non gli metto nessuna pressione, voglio che si diverta e che cresca apprendendo i valori dello sport. Poi solo il destino dirà se sarà pronto per una grande carriera".