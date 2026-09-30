Hakan Calhanoglu si è aggiudicato il premio 'iliad Goal Of The Month' di agosto-settembre per la Serie A grazie al missile terra-aria scagliato nella porta del Monza, al 6' del match che ha inaugurato il campionato 2026-27 lo scorso 22 agosto. La prodezza del turco ha superato, nel sondaggio lanciato sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A, il tiro dalla lunga distanza di Rolando Mandragora in Fiorentina-Torino 1-2.