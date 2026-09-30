Hakan Calhanoglu si è aggiudicato il premio 'iliad Goal Of The Month' di agosto-settembre per la Serie A grazie al missile terra-aria scagliato nella porta del Monza, al 6' del match che ha inaugurato il campionato 2026-27 lo scorso 22 agosto. La prodezza del turco ha superato, nel sondaggio lanciato sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A, il tiro dalla lunga distanza di Rolando Mandragora in Fiorentina-Torino 1-2. 

Sezione: News / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 22:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.