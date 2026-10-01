C'è poco da girarci intorno, Davide Frattesi è letteralmente rinato da quando è tornato a giocare nella Lazio dopo l'esperienza nelle giovanili. L'ampio minutaggio, la fiducia dell'ambiente, i gol decisivi, la rete con la Nazionale: insomma, il centrocampista non può che essere felice per la scelta di tornare a Roma dopo tre anni di saliscendi a Milano in nerazzurro, tra impatti devastanti e lunghe pause. Una sorta di rivincita personale.

Nessun rimpianto

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, Frattesi non vedeva l’ora di cambiare aria, di ritrovare se stesso. Roberto Mancini ha rivisto un capitale che può fruttare, la Lazio un gioiello fra le tante sue ristrettezze, l’Inter concordava sul fatto che il matrimonio si fosse esaurito. Viene comunque il sospetto che fra le tante etichette che il classe '99 vuole togliersi, quella del giocatore rimpianto sia proprio l’ultima.