Stephane Dalmat, ex giocatore dell'Inter, ha parlato del connazionale Andy Diouf ai microfoni di La Voix su Nord dopo l'esordio del nerazzurro in Nazionale francese, con il ct Zidane, da terzino sinistro.

"A differenza mia ha avuto una prima stagione difficile a Milano. Io fui eletto miglior giocatore dell'Inter, mentre Andy ha avuto bisogno di un anno per adattarsi. Ma per me ha qualità straordinarie e ampi margini di miglioramento - le sue critiche -. Ha un potenziale straordinario, lo dico da sempre nonostante le critiche. Vederlo come esterno destro a tutta fascia all'Inter mi ha sorpreso e disputato delle partite importantissime. Resto convinto che il su ruolo preferito sia a centrocampo e che alla fine si affermerà all'Inter".