Pio Esposito può diventare anche centrale nell'Inter? La domanda dei colleghi di Tuttomercatoweb è stata posta all'ex attaccante del Lecce, David Di Michele, che ha risposto così: "Se continua così ce la puo fare. Se Thuram cala un po' le sue prestazioni Esposito se la gioca con lui, dato che sta facendo benissimo".

Sullo Scudetto, Di Michele la pensa così: "Io rimango dell'idea che a prescindere dal risultato la Roma rimanga in lotta per il titolo. Certo, vincere quella partita darebbe una carica di autostima tale se non da vincere lo scudetto quantomeno per dare fastidio all'Inter, che rimane la squadra da battere".

Sezione: News / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 23:18 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione