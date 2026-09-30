Pio Esposito può diventare anche centrale nell'Inter? La domanda dei colleghi di Tuttomercatoweb è stata posta all'ex attaccante del Lecce, David Di Michele, che ha risposto così: "Se continua così ce la puo fare. Se Thuram cala un po' le sue prestazioni Esposito se la gioca con lui, dato che sta facendo benissimo".

Sullo Scudetto, Di Michele la pensa così: "Io rimango dell'idea che a prescindere dal risultato la Roma rimanga in lotta per il titolo. Certo, vincere quella partita darebbe una carica di autostima tale se non da vincere lo scudetto quantomeno per dare fastidio all'Inter, che rimane la squadra da battere".