L'avventura di Patrick Vieira sulla panchina del Senegal è iniziata tra luci e ombre. Dopo appena due partite, il nuovo commissario tecnico, scelto per raccogliere l'eredità di Pape Thiaw, deve già fare i conti con le critiche della stampa locale e di una parte dei tifosi.

Il pareggio per 1-1 contro il Mozambico e la vittoria per 1-0 sull'Etiopia, nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027, non hanno convinto sul piano del gioco. I media senegalesi hanno evidenziato le difficoltà nella gestione del pallone e gli errori tecnici della squadra.

A far discutere sono anche le scelte dell'allenatore, in particolare l'esclusione di Kalidou Koulibaly, rimasto in panchina in entrambe le gare. Vieira avrà ora il compito di migliorare le prestazioni della nazionale e conquistare la fiducia dell'ambiente.