Federico Dimarco non è ancora tornato a lavorare insieme ai compagni ad Appiano Gentile. Si è allenato parzialmente in gruppo, ma non del tutto e sta proseguendo nel suo programma differenziato (ieri era previsto un giorno di riposo).

Significa, come riporta il Corriere dello Sport, "che non parteciperà all’amichevole con il Lumezzane di sabato mattina ma sarà sicuramente a disposizione per la sfida con il Parma del 10 ottobre. Ma, soprattutto, lo sarà con un ginocchio in piena efficienza. Lo scorso anno è stato il miglior nerazzurro in assoluto. Ora non è ancora decollato proprio perché frenato da qualche guaio fisico, ma nonostante le condizioni precarie, proprio contro il Napoli è stato capace di servire un assist spettacolare a Lautaro dopo aver colpito il palo su punizione".