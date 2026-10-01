Che entusiasmo intorno a Pio Esposito, dopo la prestazione maiuscola a Bursa contro la Turchia con gol, assist e tante giocate importanti. Ormai i complimenti nei suoi confronti si sprecano, tutti gli operatori sono convinti che possa essere il centravanti della nazionale indiscusso per i prossimi 10 anni. Ma all'Inter è diverso, perché il classe 2005, gerarchicamente, è dietro a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Esiste però la possibilità che Pio possa scalare queste gerarchie diventando un titolare anche in nerazzurro? Michelangelo Rampulla, ex portiere, è possibilista in merito: "Sicuramente può essere titolare, ci sono tutte le premesse - ha detto a TMW -. Sta dimostrando con la voglia e con la grinta che può arrivare lontano. Io lo vedo meglio in coppia con Thuram, Pio è un bomber vero".