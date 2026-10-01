Aneddoti personali, rapporti professionali e tante storie legate al mercato. Beppe Riso, uno dei più noti agenti italiani, è stato ospite a fine agosto di 'Colpi da Maestro', il formato su YouTube di Marco Nosotti in cui gli ospiti si raccontano in una chiacchierata informale. Il manager, in questo contesto, ha parlato anche di un suo suoi assistiti legati ancora all'Inter, vale a dire Davide Frattesi: "Il trasferimento alla Lazio nasce dal fatto che giocando poco non riusciva a stare più all'Inter. Lui è un ragazzo con un cuore incredibile e una passione enorme. Non lo vedevo felice, lo vedevo triste e spento. Qualche sessione prima abbiamo provato a fare qualcosa, ma l'Inter non voleva privarsi di lui. Quest'anno è arrivato alla Lazio, poteva andare in un altro club ma lui ha scelto così, aveva bisogno di sentirsi ancora protagonista. Ieri sera (dopo il suo trasferimento, ndr) mi ha chiamato in videochiamata e aveva un sorriso così. Queste sono le soddisfazioni. Considero Lotito un genio ma non è mai facile lavorare con lui, è molto complicato. In questo momento la sua situazione alla Lazio non è facilissima. Ma l'hanno voluto a tutti i costi, Rino (Gattuso, ndr) l'ha voluto a tutti i costi e siamo stati bravi a chiudere l'operazione. Tutti parlano della parte economica, ma per vedere un mio assistito con quel sorriso pagherei di tasca mia. Gli dico sempre di rimanere concentrato, però questa è una grande soddisfazione".

Dopo la chiacchierata, a Riso viene chiesto di mettere in ordine i propri colpi di mercato dal primo al decimo e quando gli viene fatto il nome di Carlos Augusto, con il sorriso, risponde così: "Lo metto al decimo posto perché sono inc****** con l'Inter. Ma loro lo sanno già".