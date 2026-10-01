Su Tuttosport si torna oggi sulle indiscrezioni riguardanti Walter Samuel e la proposta ricevuta dall'Inter di cui ha parlato il commissario tencico argentino, Scaloni, durante una recente conferenza stampa.

"La proposta dell’Inter per Samuel - pilastro della difesa nella stagione del Triplete - c’è stata, ma un’estate fa quando lo staff tecnico è stato ridisegnato dopo l’addio di Simone Inzaghi sulla base delle esigenze di Cristian Chivu. Quest’anno non c’è stato alcun abboccamento con Samuel, quindi le parole di Scaloni si riferiscono a una vicenda un po’ datata".

Sezione: Rassegna / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 11:16
Autore: Antonio Di Chiara
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