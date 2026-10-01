A 29 anni è il terzo miglior marcatore della storia dell'Inter e della Nazionale argentina. Il secondo posto di Batistuta è alla portata, così come quello di Altobelli, con un occhio al record di Meazza distante 105 gol. Lautaro resta ancora forse sottovalutato a livello mondiale, ma i numeri dicono che è già nella storia del calcio argentino e nerazzurro. Ma non solo.

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Sezione: Copertina / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 16:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.