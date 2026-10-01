Non è piaciuto a Ivo Smoje l'esperimento tattico che Slaven Bilic, ct della Croazia, ha fatto con Petar Sucic, schierandolo come esterno d'attacco nella gara persa dai Vatreni, contro i campioni del mondo della Spagna, al Sanchez-Pizjuan di Siviglia. "Non credo che quel ruolo sia l'ideale per lui, anche se Petar Sučić può giocare anche lì - le parole dell'ex difensore croato a Net.hr -.  È molto meglio quando gioca fronte alla porta, come numero otto. Anche ai Mondiali (con Dalic in panchina, ndr) è stato schierati in una posizione più avanzata, ma non è quella la sua posizione. Ma, queste sono tutte sfide per l'allenatore e la nazionale. Questo è il mio atteggiamento e il mio punto di vista. Spero con tutto il cuore di sbagliarmi e che la Croazia ottenga buoni risultati". 

Sezione: News / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 17:39
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.