All'indomani delle dimissioni di Diana Bianchedi da capodelegazione della Nazionale italiana, Giovanni Malagò predica serenità rispetto alla sua posizione traballante alla guida della FIGC. In discussione, lo ricordiamo, c'è la questione del mancato tesseramento dello stesso al momento della candidatura. "Sono molto, molto tranquillo - ha spiegato Malagò a Sky Sport -. Sbaglierò? Non credo. L'approccio a questo materia qualche volta viene dimenticato: io faccio il presidente della Federcalcio da volontario, per prima cosa. In secondo luogo, lo faccio perché sono stato eletto con il consenso dei voti. Terzo punto: addirittura non ho deciso io di scendere in campo per vedere cosa sarei riuscito a fare, ma mi hanno chiamato gli altri. Perché, allora, con questi presupposti non dovrei essere sereno?