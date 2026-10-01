Questo pomeriggio l’Inter Women torna in campo in Women’s Champions League per la seconda giornata della fase campionato. Le nerazzurre saranno ospiti dell’Austria Vienna e, dopo il successo ottenuto all’esordio, puntano a conquistare altri tre punti per restare nelle zone alte della classifica e agganciare il Barcellona a quota 6.

Le scelte di Sassarini

Il tecnico nerazzurro David Sassarini sceglie il 4-4-2 e affida l’attacco alla coppia formata da Bugeja e Cambiaghi. Sulle corsie offensive spazio a Schough e Le Bihan, mentre in mezzo al campo agiranno Tomasevic e Vihjalmsdottir. In difesa Van Diemen farà coppia con Ivana Andres, con Kullberg sulla fascia destra e Robustellini a sinistra. L’Austria Vienna di Stefan Kenesei risponde con un 3-5-2. A centrocampo c’è l’italiana Pfattner, mentre davanti spazio alla coppia Pfanner-Uka. Tra le titolari anche le ex Roma Wenninger e Hanshaw.

Le formazioni ufficiali

Austria Vienna (3-5-2): Pal; Wenninger, Schiechtl, Kirchberger; Schoffel, Pfattner, Potzl, Weiss, Hanshaw; Pfanner, Uka.

A disposizione: Goetz, Gartner, Pucci, Cordes, Sisic, Jakobsen, Schafer, Orkic, Schorn, Pichler.

Allenatore: Stefan Kenesei.

Inter (4-4-2): Runarsdottir; Kullberg, Van Diemen, Ivana Andres, Robustellini; Schough, Tomasevic, Vihjalmsdottir, Le Bihan; Bugeja, Cambiaghi.

A disposizione: Forcinella, Belli, Santi, Polli, Magull, Payne, Glionna, Detruyer, Milinkovic, Raphino, Giudici, Bressan.

Allenatore: David Sassarini.