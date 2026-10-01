Alessandro Romano ha appena debuttato in Nazionale, ma il suo nome circola con forza già da qualche tempo nella lista dei desideri dell'Inter, che potrebbe inserire un nuovo elemento con le sue caratteristiche nel futuro centrocampo.

Con l'incognita Calhanoglu e Stankovic ancora tutto da scoprire, non è da escludere l'assalto al regista del Cagliari, evocando il felicissimo affare Barella di qualche anno fa...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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