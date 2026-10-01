La Gazzetta dello Sport dedica oggi una delle pagine sulla nazionale italiana, per la quale si avvicina l'impegno in Nations League con la Francia, a due dei giocatori protagonisti in azzurro in questi giorni. Uno è Sandro Tonali, l'altro è Francesco Pio Esposito. "Insieme a capitan Donnarumma, del nuovo corso azzurro entrambi sono destinati a ricoprire un ruolo di primo piano. A essere dei punti di riferimento. Lo ha fatto capire il match di lunedì a Bursa, nel quale sono stati gli unici giocatori di movimento confermati rispetto alla sfida di tre giomi prima contro il Belgio", si legge sul quotidiano.

"Premesso che l'utilità di Pio non si misura solo con i gol - prosegue la rosea -, anche per quel che riguarda le reti segnate si sta mettendo in grande evidenza visto che ne ha firmate sei nelle prime undici gare con l'italia. Un biglietto da visita niente male per un ragazzo di ventuno anni. Parlando di grandi attaccanti azzurri nelle prime 11 apparizioni hanno fatto peggio bomber come Filippo Inzaghi (5), Gilardino (5), Paolo Rossi (4), Boninsegna (4), Baggio (4), Del Piero (3), Balotelli (2), Altobelli (2) e Immobile (1), mentre a quota sei come Esposito ci sono tra gli altri Vieri, Schillaci e Graziani. Per trovare chi lo precede bisogna arrivare ai vertici della classifica dei bomber di tutti i tempi ovvero a Riva (12), Meazza (11) e Piola (9) oltre a Bettega (9) e Mazzola (8). Non male come termini di paragone o, se preferite, obiettivi da raggiungere".