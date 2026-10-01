Ospite della 27esima puntata di 'Buongiorno131', Salvatore Burrai, centrocampista sardo in forza al Pordenone in Eccellenza, ha toccato diversi temi legati al mondo Cagliari. Esaltando anche le qualità di Paul Mendy, 19enne senegalese protagonista di un ottimo avvio di stagione con i rossoblu: "Non tanti giocatori della rosa hanno fatto esperienze importanti in massima serie, come ad esempio Mendy, che quando l’ho visto mi ha impressionato tantissimo. Potrebbe essere un attaccante da Inter o comunque da squadra di vertice", le sue parole.

A proposito di giocatori del Cagliari che potrebbero fare il salto in nerazzurro, Burrai si è espresso così su Alessandro Romano che, secondo radiomercato, sarebbe finito proprio in orbita Inter: "I ragazzi vanno lasciati anche in pace. Caricarlo di così tante responsabilità è eccessivo. Sta facendo bene a Cagliari, ha giocato titolare con l’Italia. Il prezzo di mercato sarà schizzato alle stelle. Bisogna avere il giusto equilibrio. Se sbaglia un passaggio e l’Italia prende gol, non deve essere massacrato, ma non deve nemmeno essere esaltato dopo un gol a Parma. Bisogna valutare un giocatore in base a 15-20 partite, non a due o tre. Si rischia di fare dei danni, soprattutto al ragazzo e alla società”.