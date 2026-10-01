Matteo Darmian riparte dal Bologna. Come riportato da Fabrizio Romano, è stato trovato l'accordo tra l'ex difensore dell'Inter, svincolato da luglio, e il club rossoblù.
L'accordo è fino al giugno 2027, con l'opzione di prolungamento fino al 2028. Una nuova avventura per Darmian che in questi giorni si è allenato con il Bologna per valutare la sua condizione fisica. Il 17 ottobre è in programma Bologna-Inter e Darmian potrebbe ritrovare subito la sua ex squadra da avversaria.
Sezione: Focus / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 14:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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