Matteo Darmian riparte dal Bologna. Come riportato da Fabrizio Romano, è stato trovato l'accordo tra l'ex difensore dell'Inter, svincolato da luglio, e il club rossoblù.

L'accordo è fino al giugno 2027, con l'opzione di prolungamento fino al 2028. Una nuova avventura per Darmian che in questi giorni si è allenato con il Bologna per valutare la sua condizione fisica. Il 17 ottobre è in programma Bologna-Inter e Darmian potrebbe ritrovare subito la sua ex squadra da avversaria.