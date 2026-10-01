In attesa di un incarico che probabilmente non tarderà ad arrivare, Roberto D'Aversa, allenatore, ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ha detto la sua sulla corsa Scudetto: “Chi può competere con l’Inter è la Roma, più della Juventus. Il Napoli, invece, lo vedo con qualche difficoltà. La squadra che mi ha sorpreso di più fin qui è la Lazio, dopo l’uscita dalla Coppa è partita bene, Gattuso è stato bravo a ricreare entusiasmo in un clima non semplice. E complimenti al Cagliari e al Frosinone, giocano in modo coraggioso”.