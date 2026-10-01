Dibattito aperto in casa degli azzurri su chi dovrà giocare a centrocampo nella partita di domani tra Francia e Italia, dopo la sconfitta contro il Belgio e la bella affermazione in casa della Turchia. Ne ha parlato anche Alessio Tacchinardi a Tuttosport.

Qual è il suo centrocampo ideale?

«Barella, Tonali e Fagioli non li toglierei mai, ma troverei lo spazio anche per Frattesi che non può non giocare in questa squadra».



Perché?

«Semplice: è un giocatore dal gol facile, di quelli che non sai perché, ma si trovano sempre al posto giusto nel momento giusto. E lui sa anche giocare bene a calcio. Per questo vedrei bene un centrocampo a tre con lui dietro alle due punte, libero di girare dove vuole. Frattesi può essere quella scheggia impazzita che può fare male all’avversario perché non sa mai dove va. Mancini non è un allenatore schiavo di un sistema di gioco e sa che il giocatore deve essere sempre al centro del progetto, quindi...».