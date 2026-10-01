Che Lautaro Martinez fosse già nella storia dell'Argentina non c'erano dubbi, ma nella notte il capitano dell'Inter ha aggiunto una nuova tacca nella sua esperienza con la Seleccion. Grazie al gol che ha sbloccato lo 0-0 ieri a Cordoba al 19' contro la Bolivia in amichevole, Il Toro ha raggiunto quota 41 centri con la maglia della Nazionale argentina, raggiungendo al terzo posto all time Sergio Aguero.

Il prossimo obiettivo adesso è Gabriel Omar Batistuta che si è fermato a 55 reti. Senza porre limiti alla provvidenza, i 125 gol di Lionel Messi ad oggi sembrano un traguardo irraggiungibile.

Sezione: News / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 10:19
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.