Nicolò Barella è pronto a riprendersi una maglia da titolare con la nazionale nella partita in programma domani tra Francia e Italia. "Ci domanderemo a lungo come sia stata possibile una trasformazione tanto evidente a distanza di appena tre giorni, ma il centrocampista sardo, 71 presenze azzurre, una in più di Sandro Mazzola, ha pensieri più diretti e vuole semplicemente prendersi la rivincita - si legge sul Corriere della Sera -. Nell’Inter è sempre stato titolare, sei volte su sei, sostituito solo in Champions a Madrid dopo un’ora. Barella, senza Mondiale, ha riposato bene in estate e all’inizio della stagione è sembrato quello di un tempo. Non in azzurro però, in una partita disastrosa in cui niente (e nessuno) ha funzionato".

"Mancio non lo ha lasciato fuori per punizione - prosegue l'articolo -, ma per consentirgli di riposare e preparare al meglio la partita contro la favorita del girone. L’interista è pronto a riprendersi il posto anche se bisogna ancora capire nel dettaglio come il ct formerà il triangolo di centrocampo. Ieri nell’allenamento a Coverciano, aperto solo un quarto d’ora alla stampa e proseguito al riparo da occhi indiscreti, hanno girato in quattro. I tre della Turchia più Barella, che potrebbe rubare il posto a Frattesi o a Fagioli".