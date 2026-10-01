Nelle scorse ore è arrivato un bel riconoscimento da parte dell'Inter per Lorenzo Puricelli, difensore centrale classe 2009 della Primavera nerazzurra, che ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista proprio con il club milanese. Un passo importante per la carriera del 17enne che, ufficializzando la firma su Instagram, si è dichiarato 'molto contento e onorato' per essersi legato a 'un grande club'. Inevitabili anche i ringraziamenti: "Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini, a partire dalla mia famiglia, alla Società, ai miei amici, compagni di squadra e ai miei procuratori. È solo l’inizio", il messaggio di Puricelli accompagnato dalla foto della firma con Massimo tarantino, responsabile del vivaio interista.