Arrivano buone notizie dalla Pinetina di Appiano Gentile, dove l'Inter si è allenata questa mattina agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff. Il gruppo, che ha riaccolto Yann Bisseck, reduce dagli impegni con la nazionale tedesca, ha riabbracciato, almeno per la prima parte, Hakan Calhanoglu, che era rimasto ai box prima della partita contro l'Udinese dello scorso 14 settembre, a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il centrocampista turco, che in seguito ha svolto un lavoro personalizzato, punta a rientrare tra i convocati per Inter-Parma, la prima gara dopo la sosta del 10 ottobre.

Dimarco & Stones

All'appuntamento di San Siro non vuole mancare nemmeno Federico Dimarco, che dovrebbe tornare a correre con i compagni dalla prossima settimana; oggi, per la cronaca, Dimash ha seguito il programma degli scorsi giorni, allenandosi solo parzialmente in gruppo e poi da solo. Per il recupero di John Stones, infine, ci vorrà più pazienza: oggi l'inglese si è allenato ancora a parte.