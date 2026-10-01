L'Argentina ha battuto la Bolivia in amichevole, vincendo in goleada la prima partita dopo l'amara finale al Mondiale 2026. Lo ha fatto grazie a una prestazione che ha soddisfatto in pieno Lionel Scaloni, soprattutto per l'atteggiamento messo in campo dai senatori come Lautaro Martinez, peraltro autore dell'1-0 che ha dato il là alla festa del gol della Seleccion: "I ragazzi hanno affrontato la partita come si deve quando si indossa questa maglia: tutti vogliono dare il proprio contributo. Sono contento: a prescindere dal risultato, è emerso chiaramente che la squadra ha un'identità e, chiunque scenda in campo, la rispetterà", le parole del ct dell'Albiceleste in conferenza stampa.

"La squadra ha disputato una partita completa; mi è piaciuto l'approccio, soprattutto quello dei giocatori che sono qui da più tempo. Per indole, non concepisco altri modi di affrontare le partite. Questa è la strada giusta, per rispetto della storia di questa maglia. Ho apprezzato il lavoro di tutti – non vorrei citare un singolo giocatore – e in particolare l'atteggiamento dei più esperti. Avrebbero potuto scendere in campo con troppa leggerezza, e invece non è stato così. È un bene che i giovani lo vedano: l'esempio dato vale molto più di qualsiasi cosa io possa dire loro. Finché i veterani affronteranno le partite in questo modo, gli altri seguiranno il loro esempio", ha concluso Scaloni.