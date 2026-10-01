Matteo Darmian ha cominciato ieri mattina a lavorare con la squadra nel gruppo del Bologna. Dopo le visite mediche del giorno precedente, si aspetta il responso del campo per capire se il matrimonio coi felsinei ci sarà oppure no.

"Palladino ha bisogno di un calciatore che sia pronto possibilmentro entro 3 settimane, massimo massimo 4, ma sarebbe tanto, se non troppo - si legge sul Corriere dello Sport - Nonostante Darmian si stia allenanado a Casteldebole, quelli del Bologna non perdono di vista altri profili. Come Elseid Hysaj, 32 anni, svincolato dalla Lazio, che in questi giorni sta giocando la Nations League con l’Albania, Come Pol Lirola, ex Verona, calciatore spagnolo di 29 anni, come Mitchel Bakker, 26 anni, ex Atalanta, ma di piede sinistro. Sì, Hysaj diventerebbe il favorito come vice Zortea nel caso in cui alla fine della fiera non dovesse esserci il matrimonio tra il Bologna e Darmian".