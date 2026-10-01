Focus sull'attacco nerazzurro oggi sul Corriere dello Sport, in vista della prossima partita casalinga in programma il 10 ottobre contro il Parma alle 18. "I nerazzurri, da gennaio alla gara contro l’Udinese, ultima fino a questo momento, nel fortino di San Siro hanno segnato ben 41 reti in 14 incontri casalinghi, con una media impressionante da 2,92 gol. Andando, tra l'altro, a segno in tutte le partite giocate al Meazza. Nello stesso lasso di tempo, infatti, soltanto Bayern Monaco (49) e Barcellona (43) hanno fatto più gol in casa nei cinque grandi campionati europei".

Il trend è stato confermato nell'avvio di questa stagione, dopo la seconda metà di quella passata. "L’Inter ha segnato 5 reti all'Udinese, 4 al Monza e 3 al Napoli, per un totale di 12 in 3 gare, con una media addirittura di 4", ricorda il quotidiano. Oltre che col Parma, i nerazzurri avranno poi un altro impegno casalingo col Bruges in Champions League martedì 13 alle 21.