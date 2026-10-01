Dopo la vittoria per 4-0 sulla Bolivia, condita da un suo gol che ha aperto le marcature, Lautaro Martinez ha voluto ringraziare i tifosi argentini che hanno seguito la nazionale albiceleste a Cordoba. "Grazie per l'affetto. Felice di tornare a difendere questa maglia, con la stessa voglia e responsabilità di sempre. Ci vediamo al Monumentale", le parole postate su Instagram.

E' infatti nello stadio di Buenos Aires che si giocherà martedì 6 ottobre la sfida col Benin per l'addio alla nazionale di Leo Messi.