L'Argentina batte 4-0 la Bolivia in amichevole a Cordoba e nel largo punteggio in favore dell'albiceleste c'è ancora una volta la firma di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter segna la rete che apre l'incontro al 19' del primo tempo, controllando e spedendo in rete col destro. Le altre reti sono a firma di Nico Paz al 29', di Romero (capitano nella sua città natale) al 54' e di Juan Manuel Lopez all'86'.

"È sempre una grande emozione indossare questa maglia. È un nuovo ciclo e l'esperienza di chi di noi ha già giocato i Mondiali sarà d'aiuto - ha dichiarato il "Toro" dopo il poker ai boliviani - Ci siamo ritrovati dopo il Mondiale e l'energia è rimasta la stessa". Ora in calendario c'è l'amichevole col Benin che farà anche da gara d'addio di Leo Messi alla nazionale. "Sarà sicuramente un momento emozionante, molto speciale e importante. Speriamo che non ci siano troppe lacrime. Sono sensazioni difficili da spiegare. Ci ha guidato per molto tempo. Ha lasciato un’eredità grandissima in questo paese, nel mondo del calcio. Leo è insostituibile. Cercheremo di accompagnare quelli che stanno appena iniziando. Cercheremo di trasmettere ciò che ci hanno insegnato Leo, Ángel e Otamendi".