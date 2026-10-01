Marcel Desailly non è quello che si può definire un fan accanito dell'attuale Serie A, lui che ha giocato durante l'età dell'oro del nostro campionato difendendo i colori del Milan dal 1993 al 1998: "Non guardo molto il vostro campionato. Ditemi voi perché in generale il calcio italiano non viene più visto - ha detto senza giri di parole il francese parlando con il Corriere della Serie A -. Seguo il Milan che una delle realtà principali insieme all'Inter, che punta anche alla Champions. Ma non mi piace intromettermi troppo, faccio il tifo da lontano".