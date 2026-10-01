Da ex giallorosso nutre grande fiducia nella Roma e nelle ambizioni della squadra giallorossa, in vetta alla classifica attuale assieme a Inter e Lazio. Max Tonetto, intervistato da Radio Radio, inquadra così la lotta al vertice tenendo bene i piedi per terra: “La Roma deve essere competitiva su tutti i fronti, questo deve essere l’obiettivo da porsi. La partita contro l’Inter è stata sicuramente indicativa e il lavoro di Gasperini si vede dopo un anno. Vincere quest’anno non sarà facile, l’Inter è ancora davanti”.