Da ex giallorosso nutre grande fiducia nella Roma e nelle ambizioni della squadra giallorossa, in vetta alla classifica attuale assieme a Inter e Lazio. Max Tonetto, intervistato da Radio Radio, inquadra così la lotta al vertice tenendo bene i piedi per terra: “La Roma deve essere competitiva su tutti i fronti, questo deve essere l’obiettivo da porsi. La partita contro l’Inter è stata sicuramente indicativa e il lavoro di Gasperini si vede dopo un anno. Vincere quest’anno non sarà facile, l’Inter è ancora davanti”.

Sezione: News / Data: Gio 01 ottobre 2026 alle 16:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.