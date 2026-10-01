L'Inter ha messo gli occhi su Alessandro Romano. La Gazzetta dello Sport di oggi dedica il titolo di prima pagina e ampio spazio all'interno all'interesse dei nerazzurri per il centrocampista della nazionale.

Come si legge sulla rosea, le difficoltà patite dal giocatore contro il Belgio non hanno fatto cambiare idea ad Appiano Gentile sulle qualità del centrocampista, che "ha tutti i requisiti per stare nell’Inter che sarà: talento mancino, margini ampi, robustezza, identità marcata. Nel caso di un’aggiunta di peso in mezzo nella prossima stagione, il regista del Cagliari sarebbe in primissima fila nella lista nerazzurra".

Il reparto di mezzo è più che coperto, si legge ancora, ma ci sono delle questioni da valutare e l'Inter ricorda bene di aver pescato alla grande in Sardegna, proprio a centrocampo, quando ha acquistato Nicolò Barella. Tanto può dipendere dal futuro di Calhanoglu, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2027. Le riflessioni ruotano soprattutto sulle condizioni fisiche, visti i tanti infortuni. "Senza la certezza di una completa efficienza, non ci sarà alcun rilancio su Hakan, al contrario si aprirebbero le porte per un acquisto. Da anni si immagina di inserire un centrocampista fisico e i 185 cm di questo 20enne di belle speranze in campo si sentono", riporta la rosea.

E Stankovic? "Finora il figlio di Deki non ha avuto la minima chance di incidere, quindi anche sul suo futuro pende un maxi punto interrogativo. Mentre si valuterà da vicino il giovane serbo, proseguirà l’osservazione attenta in terra sarda. Il tempo del raccolto è ancora lontano, ma il presidente Beppe Marotta e il nuovo direttore sportivo Dario Baccin iniziano la semina già adesso, per non farsi trovare impreparati al momento opportuno. L’italianità ad Appiano sarà sempre un valore primario e su Romano sono arrivate relazioni positive, sia sulle possibilità di esplosione nel progetto Chivu sia sul comportamento fuori". Va ricordato che il Cagliari ha l'obbligo di riscatto per il giocatore a 6,5 milioni di euro, ne vale già oltre 20. Il ragazzo firmerà un quinquennale.