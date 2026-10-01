Emiliano Viviano ha parlato di Francesco Pio Esposito durante il programma su SportiumFUN. L'attaccante dell'Inter è a quota 6 gol con la maglia azzurra ed è diventato il terzo giocatore più giovane di sempre a superare quota 5 reti.

"Sono sicuro che diventerà il marcatore all-time della Nazionale - le sue parole -. Ad essere sinceri bisogna dire che rispetto alla generazione dei Totti e dei Del Piero oggi si giocano molte più partite. Di quelli del passato non ce n'è uno che supera i 20 gol e non era proprio semplicissimo: si alternavano, le partite erano più difficili"