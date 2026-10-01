I più attenti osservatori avranno notato un fatto insolito al duplice fischio di Spagna-Croazia, con i padroni di casa in vantaggio 2-1. Prima di imboccare il tunnel verso lo spogliatoio, Ivan Perisic e Lamine Yamal si sono scambiati le rispettive maglie in mezzo al campo. Il campione del Barcellona ha spiegato cosa è successo in quel momento: "Perisic mi si è avvicinato nell'intervallo e mi ha detto: 'Normalmente aspetterei la fine della partita per chiederti la maglia... ma devo farlo adesso'. L'ho guardato con un'espressione tipo 'perché proprio adesso?', e lui ha risposto: 'Perché tutti vorranno quella maglia dopo una prestazione come la tua'. Ho riso, perché non me l'aspettavo affatto. Perisic ha poi aggiunto: 'Credimi, mi sto organizzando ora, perché so che ci sarà la fila dopo la partita'. Onestamente, ho pensato che fosse un momento molto bello. Seguo Perisic da molto tempo, quindi è stato speciale sentirglielo dire. Gli ho dato la mia maglia e lui ha dato la sua a me. Ma poi ha detto: 'Ora vai in campo e assicurati che non mi penta di averti dato la mia maglia!'. Questo mi ha fatto ridere ancora di più. È stato un momento fantastico, soprattutto perché veniva da un giocatore come lui".

L'ex stella dell'Inter ha ha parlato di questo episodio nella conferenza stampa post-partita: "Oggi abbiamo perso, ma almeno ho realizzato il sogno di mio figlio maggiore: indossare la maglia di Lamine Yamal. Per questo sono andato a prendergliela subito dopo il primo tempo. Oggi la Spagna è stata migliore e Lamine Yamal è un grande giocatore. Merita il Pallone d'Oro; ha tormentato i nostri difensori per tutta la partita. Ma credo che non sia ancora finita. Torneremo in corsa. La Croazia non si arrenderà facilmente".